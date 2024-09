Quan les dones tenien el poder

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Publicat per la Magrana el passat mes de juny, aquest volum que porta per subtítol Lideratge femení a l’antiga Grècia i a Roma recopila i comenta textos originals d’aquest període que ens permeten conèixer quin era el paper de la dona a l’antiguitat clàssica, sovint vist com a limitat a la gestió de la llar i la maternitat. Gràcies als textos compilats i al treball de les autores, hom pot conèixer en quins àmbits de la societat del moment la dona tenia un paper més protagonista depassant les limitacions sovint imposades per l’estructura de les mateixes societats del moment.