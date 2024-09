Quinze mil triomfants

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Diu que l’altre dia li van fer la primera entrevista de la seva vida, per haver guanyat un dels Premis Literaris Homilies d’Organyà. “Em van demanar si debutava i vaig recordar que no, que a l’institut, a COU, em vaig endur el premi de poesia. I des de llavors fins a l’hivern passat no m’hi havia tornat a posar”. Recorda que es va presentar al concurs “perquè el premi eren quinze mil peles, que llavors eren moltes peles”. “El més bo [ens explica] és que no vaig anar a l’acte de lliurament dels premis perquè estava preparant la festa de final de curs que vam muntar a la mítica discoteca Scorpia. Hom es pot imaginar la cara que vaig posar quan un company de classe es va presentar a la disco una estona abans que comencés el sarau amb els tres bitllets de cinc mil (imatge gravada). Encabat de la festa, vaig tornar a casa sense un ral, però content i havent triomfat”.