Roma va marcar el camí

Si avui l’Alba Pampalona no és la nostra metgessa de capçalera és en gran mesura perquè a l’institut va fer un viatge de final de curs que va acabar a Roma. Quan estudiava, l’Alba havia pensat dedicar-se a la medicina o a la psicologia, àmbits que li interessaven, però a l’hora de decidir quin batxillerat volia fer, tampoc la convencia perdre’s assignatures de l’àmbit humanístic.

Amb el viatge de final de curs a Itàlia, va acabar visitant Roma, i tot caminant pels passadissos dels museus vaticans es va il·luminar i va sortir-ne amb la certesa absoluta que el que havia d’estudiar era Història de l’Art.

Confessa que després d’aquest viatge, Itàlia la va atrapar, i que fins i tot hi va viure un any com a estudiant. Roma s’ha convertit en la seva ciutat preferida, i cada cop que pot anar-hi, recorda aquella catarsi d’un temps ençà que l’ha portat a ser qui és avui.