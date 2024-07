Música medieval a Engolasters

En el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus, Jota Martínez Ensamble actuarà al Camí Hidroelèctric d’Engolasters el proper 27 de juliol a les 20 h, recuperant la influència que la mitologia grega va tenir en l’imaginari medieval. El públic podrà gaudir de les danses medievals més virtuoses del Trecento italià i cançons amoroses de trobadors, goliards i joglars de l’edat mitjana.

Una època, la medieval, sovint tinguda per fosca, i que concerts com aquests ajuden a trencar els tòpics i a posar llum a aquests segles tan importants per a Europa.