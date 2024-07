Feina nova i el país col·lapsat

Pont de la Puríssima del 1990. 8 de desembre. El país vivia una de les nevades més bèsties de les darreres dècades i amb tants turistes com hi havia en aquelles dates el Principat va quedar col·lapsat, fins al punt que es va haver d’habilitar el poliesportiu de Govern amb llits per tal que alguns visitants hi passessin la nit.

“Semblava una pel·lícula apocal·líptica”, afirma el Gabriel Fernàndez. Però de tot el que va passar aquell dia, el que més recorda el periodista és que li van confirmar una feina: treballaria a la nova Ràdio Televisió d’Andorra, que aleshores just emprenia el vol i buscava gent. Feia poc que el Gabriel s’havia quedat sense feina, i a aquell jove a qui li agradava fer locucions en broma i imitar el Puyal va passar favorablement el càsting. Així que enmig d’aquella pel·lícula de Hollywood, el Gabriel vivia ben feliç dancing on the snow!