Trobar-se 80 anys després

L’agost del 2021, l’arxiver canillenc Domènec Bascompte va visitar Palà de Torruella, al Bages, juntament amb el seu pare. Aquest hi havia viscut de petit i, per tant, amb la visita tornava als orígens. Mentre caminaven havent dinat, el Pere va fer aturar el seu fill Domènec davant d’un portal per explicar-li que havia viscut allà. Just en aquell moment una parella entrava a la casa, i el Domènec els va relatar què feien allà al davant. Tot parlant, la parella va dir que allà hi vivia el seu avi Mateu. De seguida, el Pere Bascompte va identificar-lo: “el Mateuet..., havíem jugat junts de petits, fa vuitanta anys!”. Òbviament, van demanar si el podien veure i aleshores es va produir una entranyable i emocionant retrobada vuit dècades després. El Domènec diu que les coincidències no existeixen, perquè quina possibilitat hi havia, aquell dia, que aquesta trobada succeís?