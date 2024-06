Un festival que recupera l’esplendor

Era l’any 1985. Després de l’èxit d’un concert de Ray Charles en un aparcament dos anys abans, i apadrinat pel pianista català Tete Montoliu, naixia el Festival Internacional de Jazz d’Andorra a Escaldes-Engordany. Edició rere edició, el festival es va anar convertint en un referent europeu per als amants d’aquest gènere musical i hi van desfilar grans noms, com ara Fats Domino, Miles Davis, Pat Metheny, B. B. King, Chick Corea, Stan Getz o Diana Krall.

Van ser dues dècades brillants, amb concerts en diferents escenaris de la parròquia que tenien lloc durant les nits d’estiu. Amb tot, el festival s’interromp el 2004 i, els anys successius, canvia de nom i de format. És l’any 2020 que el comú d’Escaldes-Engordany intenta recuperar-lo, però la pandèmia ho impedeix. Finalment, el festival reneix el 2022 amb un cartell remarcable: Ron Carter, Mario Biondi, Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida.

“Els anys vuitanta, els impulsors del projecte, juntament amb alguns aficionats i el comú d’Escaldes-Engordany, van pensar que organitzar un festival de jazz podia atreure turisme en un moment de l’any que no és temporada alta. A més, era un segell de modernitat, ja que el jazz ha estat durant molts anys sinònim de creativitat i llibertat”, rememora el conseller de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa. Aficionat ell mateix al jazz, Closa està convençut que, en aquesta nova etapa, el festival es pot consolidar “si els andorrans s’hi involucren com ho estan fent. A Andorra, comença a haver-hi una afició creixent pel jazz i aquest any hem organitzat per primera vegada el Dia del Jazz, una jornada pedagògica a les escoles per fer arribar als nens i les nenes què significa”.

El 40è Festival Internacional de Jazz arrenca aquest dijous, 4 de juliol, amb l’actuació del New York Tango Trio de Richard Galliano. Ara bé, el concert considerat pròpiament inaugural serà el que oferirà l’endemà el contrabaixista Kyle Eastwood. Sí, efectivament: el fill de l’actor i director de cinema Clint Eastwood.

El cartell amb els concerts que es realitzaran a la sala del Prat del Roure es completa amb les actuacions de l’Andrea Motis Trio, el 6 de juliol, i del duo Toquinho & Camilla Faustino, el 7 de juliol.

Un any més, les actuacions al Prat del Roure culminaran amb sengles jam sessions a partir de les onze de la nit. Aquestes jams comptaran amb el Kic Barroc 4et, que actuarà acompanyat de diferents solistes.

A més, en paral·lel a les actuacions al Prat del Roure, la plaça Coprínceps acollirà diferents concerts a l’aire lliure. Així, per aquest escenari, hi desfilaran l’Èlia Lucas i Kike Pérez Quintet, Camarada Ventura, Irene Reig Bop Collective, l’Alba Pujals Quintet i Jamais Deux Sans Trois.

Finalment, el bloc anomenat Més Jazz també tindrà presència en el certamen d’enguany i Llibert Fortuny en serà el protagonista. De fet, el saxofonista i compositor, juntament amb els components de la XXS Beatband, duran a terme la rua inaugural del festival, que tindrà lloc el divendres 5 juliol. A més, repetiran format tres dies després, el 8 de juliol, amb un concert de carrer que anirà de l’avinguda Carlemany a la plaça Coprínceps.

La sala del Prat del Roure també acollirà dos concerts del Més Jazz: Susana Sheiman, amb la proposta Great songs of ladies, i l’ONCA amb Carme Canela, que posaran punt final a l’edició d’enguany del festival, tot rememorant el 25è aniversari del disc Cravo e canela. El conseller de Cultura destaca “l’alta qualitat de tots els concerts programats”, fent èmfasi a les dues últimes actuacions, on hi haurà la presència andorrana.

HEREU DE PIAZZOLLA

L’acordionista Richard Galliano, que oferirà el primer concert del festival amb la formació New York Tango Trio, és considerat l’hereu d’Astor Piazzolla. De fet, Galliano va ser alumne i company del bandoneonista i compositor argentí. La proposta és un “plantejament jazzístic de new tango i new musette, i és que jazz, musette i tango es nodreixen dels mateixos ingredients: relació amb la dansa, melodies fortes, harmonies precises i buscades, i el més important, que continua sent l’estil”.

Galliano confessa que el trio abordarà aquest concert, que homenatja el seu mestre, “amb un enfocament jazzístic, interpretant cada peça d’una manera totalment lliure, de vegades lluny de la partitura, però mai de l’ànima del compositor”.

D’EASTWOOD A EASTWOOD

Tot i que va fer algunes aparicions a la pantalla quan era més jove, en superar l’adolescència, Kyle Eastwood va decidir dedicar-se al jazz. A més, ha estat el compositor de diverses bandes sonores de pel·lícules del seu pare: Mystic river, Million dollar baby i Letters from Iwo Jima.

Com a contrabaixista i baixista, s’ha mantingut fidel a un enfocament tradicional i melòdic del jazz, que sovint enriqueix amb ornaments lírics. A Andorra, Kyle Eastwood arriba amb la proposta Eastwood by Eastwood, basada en la música de les pel·lícules de Clint, però interpretada amb un quintet que el completen el pianista Andrew McCornack, el bateria Chris Higginbottom, el trompetista Quentin Collins i el saxofonista Brandon Allen.

ANDREA MOTIS, MÉS ÍNTIMA

Després de les diferents experiències amb grans formats, Andrea Motis explora una sonoritat diferent amb una nova formació, en concret, un trio que li permet actuar acompanyada només per violí, mandolina i percussió. “Em venia de gust una experiència més íntima, potser més nua, menys extravertida, per donar espai a les meves pròpies composicions, amb un missatge que espero que també sigui singular pel que fa a les lletres”, assegura Motis.

EL GRAN TOQUINHO

El cartell de concerts al Prat del Roure, jam sessions i Més Jazz a Banda, es tanca amb l’actuació de Toquinho & Camillo Faustino. Referent indispensable de la música brasilera, Toquinho arriba per oferir-nos un repàs dels seus temes més reconeguts en aquests 60 anys de carrera.

I és que el guitarrista que Josephine Baker hauria volgut adoptar –o, com a mínim, així ho va explicar, a tall d’anècdota, Vinicius de Moraes en un concert mític amb Maria Creuza i el mateix Toquinho– ha aconseguit grans èxits a tot el món com Aquarela, Tarde em Itapoã, Samba pra Vinicius, A Tonga da Mironga do Kabuleté, Samba d’Orly i Samba da Bençao.

Per la seva banda, Camilla Faustino és una de les veus actuals que despunta a l’anomenada Nova MPB, o Nova Música Popular Brasileira. Amb el disc Bossa, sempre Bossa, va ser nominada a un Grammy llatí “per la seva capacitat per transitar pels gèneres moderns, com ara l’electrònica, el rock i el pop, en harmonia amb la bossa nova”.

L’aliança dels dos músics els va portar a guanyar el Grammy llatí al millor àlbum instrumental l’any 2021, amb l’enregistrament del directe Bachianinha - Live at Rio Montreux Jazz Festival.

El preu dels concerts és de 20 euros, amb un abonament de 50 euros per als quatre. Els preus populars són una aposta de la corporació escaldenca. En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, subratlla que no esperen “un retorn econòmic de la inversió amb la venda d’entrades, però sí un retorn en formació cultural”.

Roda de premsa de presentació del 40è Festival Internacional de Jazz.Comú d'Escaldes-Engordany