‘La mesita del comedor’

Aquest film de terror amb participació de l’andorrana Clàudia Riera i recentment recomanada per Stephen King, un dels mestres del gènere, arriba la setmana vinent als cinemes d’Andorra. L’estrena tindrà lloc demà a les 21.45 hores als cinemes Illa Carlemany (amb col·loqui inclòs amb Riera) i comptarà amb projeccions fins al 17 de juny. El film narra la història de José i María, una parella que acaben de ser pares i que compren una tauleta per al menjador que els canviarà la vida completament. Una oportunitat única per als amants del gènere.