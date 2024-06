Gossos que robaven xumets

La fotògrafa Núria Moreno té ben viu el record de com la seva mare se les va empescar per retirar-li els xumets amb els quals dormia quan era petita. I diem xumets en plural perquè no en tenia un, sinó quatre, un a la boca i la resta a la tauleta de nit, de tal manera que quan li queien mentre dormia, ella mateixa el substituïa per un altre i així mai es quedava sense.

Un dia, quan va anar cap al llit, on desfilava sense gaire problema a diferència d’altres nens, va veure que li faltava un xumet. La mare li va dir que de nit li havia caigut i se l’havia endut el Valent. Veient que la cosa funcionava, la mare va repetir la jugada i aquella vegada va donar les culpes a la Matafaluga. I així anar fent fins que li van desaparèixer els quatre xumets amb els quals dormia i que aleshores pensava que se’ls havien endut tots quatre els gossos de la casa!