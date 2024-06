Aprofitant l’avinentesa de la presència a Madrid de Joan Peruga, què millor que recuperar una de les seves obres, potser no la més coneguda, tot i que sense cap mena de dubte la més personal i biogràfica fins a la data. Es tracta d’una obra d’autoficció, en la qual l’autor, a causa de la mort del pare, torna al poble i revisita els seus orígens familiars i sobretot els seus anys de joventut com a estudiant al seminari de Lleida, on descobreix el món tant a través de la relació amb els companys pròxims al seminari com gràcies a la lectura i a la coneixença amb una jove noia d’origen francès.