La torre que ho va canviar tot

L’historiador i editor Oliver Vergés jugava de petit amb el castell de Playmobil. Les ciències socials, la història i l’edat mitjana en particular li havien agradat tant durant la primària com a la secundària.

El que passa és que va arribar al batxillerat en plena adolescència rebel: “Als 16 anys vaig dir als meus pares que no volia seguir estudiant. N’estava fart, tenia la sensació d’estar repetint sempre el mateix. El que jo volia era anar-me’n a Montellà a fer de pagès.”

La sort va ser que Vergés s’adonés que podia fusionar les seves dues passions, l’interès per la història i les ganes de viure al Pirineu, gràcies al treball de recerca de batxillerat sobre la torre de Sant Romà: “Vaig descobrir que la història no és només estudiar el que t’expliquen, sinó que també hi ha la investigació.” La seva tesi doctoral és sobre els comtes d’Urgell.