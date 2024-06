La Fundació ONCA dona el tret de sortida al projecte educatiu d’aquest any 2024 amb l’espectacle Juguem? de la companyia Ninnus, un projecte que té com a principal objectiu descobrir la música als més petits. Juguem? és un viatge dins l’imaginari d’una nena que, amb el seu joc, ens traslladarà a un món ple de fantasia. Un viatge musical per a infants de 0 a 4 anys amb un repertori que va des de Debussy fins a Billie Eilish. L’espectacle es veurà el 8 de juny, a la Sala Prat del Roure, amb tres representacions: a les 10 h, a les 11 h i a les 12 h.

Mark Twain no era mort El 2 de juny de 1897, l’autor de Les aventures de Huckleberry Finn (1885) i Les aventures de Tom Sawyer (1876) es va veure obligat a desmentir els rumors: “La notícia de la meva mort és una exageració”, va declarar al New York Journal.