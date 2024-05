“Us ha protegit la Verge!”

Deu fer uns nou anys, a la Mar Garcia li estaven fent un reportatge fotogràfic a la botiga que tenia Andorra la Vella, vora l’Av. Príncep Benlloch. Ella era a dins i el fotògraf a fora. De cop i volta, la Mar va veure que el fotògraf estava cobert de confeti de dalt a baix. Un vehicle havia impactat contra la botiga. “Vaig sortir corrent per veure si el Xavi estava bé, i ho estava, malgrat l’espant; després vaig mirar com estava el conductor i no hi havia ningú a dins!” El cas és que un camionet de recollida de paper que era a la pujada de l’Hotel Pyrénées s’havia desfrenat i havia topat contra la botiga, a menys d’un pam del pobre fotògraf!

Per sort, l’accident va quedar en anècdota, ja que, tot i el que podia haver estat, ningú va patir-ne conseqüències greus. La Mar recorda que un agent de circulació, el Joan, va arribar de cop i va dir “això és que la Verge de Meritxell us ha protegit!”.