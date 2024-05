Pont aeri de les nostres lletres cap a la ‘Feria’ de Madrid 2024

En el llarg camí de la internacionalització del llibre andorrà, el 2023 va marcar una fita gràcies a la primera presència oficial del Principat a la Feria del Libro de Madrid, una de les més importants del sector a tot el continent europeu. Enguany, les editorials andorranes, també amb la col·laboració del ministeri de Cultura, renoven la presència a una fira en la qual veuen la possibilitat de donar a conèixer el seu producte en un mercat que supera a bastament el que habitualment tenen més a l’abast.

Així ho veu l’editor de Medusa, David Gálvez, que creu que la Feria “és un gran aparador on presentar conjuntament la producció andorrana i donar-la a conèixer tant al lector final com a altres companys del sector editorial i, sobretot, als llibreters, que tenen un paper fonamental en la cadena del llibre”. Paral·lelament, pensa que “la presència conjunta beneficia els petits editors que gaudeixen també de l’efecte crida que Trotalibros genera a l’estand d’Andorra, ja que Arimany i la seva editorial tenen més difusió a l’àmbit peninsular que cap altre segell del país”.

De fet, Arimany és en part el responsable de la presència andorrana a la Feria. Individualment, ell va ser-hi el 2022 i, veient-ne el potencial, va animar l’Associació d’Editors d’Andorra a plantejar-se de participar-hi, un projecte que l’entitat va assumir i que va trobar el suport del ministeri de Cultura, liderat aleshores per Sílvia Riva.

L’editor de Trotalibros creu que “ser present a Madrid posa Andorra al mapa literari, cosa que interessa als professionals però també al país, que demostra a l’exterior el seu talent cultural”. A més, “ser a Madrid és sinònim de fer xarxa amb el sector, i això des d’Andorra ens interessa molt!”.

En total, l’estand d’Andorra comptarà amb uns 150 títols en català i castellà d’editorials del Principat, entre les quals figuren Editorial Andorra, Anem, Trotalibros, Medusa, Llamps i Trons, Masegosa i Marinada, a més de les publicacions del Govern. Entre els títols que es duran a la Feria, alguns es presenten ad hoc per l’ocasió.

NOVETATS D.O. ANDORRA

I és que la Feria ha esdevingut un bon moment per publicar novetat, com també ho és la rentré de setembre. Aquest maig són tres els segells que presenten novetat, començant per Trotalibros, que publica Cuando canta el búho, de la neozelandesa Janet Frame, de la qual ja va publicar el 2022 en traducció catalana i castellana Rostres enmig de l’aigua/Rostros en el agua. És el primer cop que aquesta novel·la es publica en castellà, també de perfil autobiogràfic. I durant la Feria, el 5 de juny, publicarà el quart volum de Von Arnim del catàleg, en aquest cas la novel·la Amor, escandalosa a l’època, que es va publicar perquè narra la relació entre una dona de mitjana edat i un jove, amb tots els perjudicis socials que envolten la relació i la pressió dels personatges per adaptar-se a la vida de l’altre.

Un altre segell andorrà amb una línia clara també en llengua castellana és Editorial Medusa, que amb l’avinentesa de la Feria publica una jove veu mexicana, però ja amb obra prèvia publicada també a la península i amb reconeixement de premis: Olivia Teroba. El volum de relats compilat sota el títol Todo lo que no ocurre s’inscriu, segons David Gálvez, “en la tradició del relat llatinoamericà, amb tocs més experimentals propis de l’autora i amb una perspectiva i visió femenina”. Per a l’editor de Medusa, “és una aposta potent per intentar donar a conèixer el catàleg en castellà del segell i també una difusió més gran de les publicacions en aquesta llengua”.

I, finalment, Anem Editors aposta per la traducció del consolidat tàndem local Àlvar Valls i Roser Carol. Si l’any passat l’editorial recuperava Llegendes d’Andorra, aquest any tradueix el volum al castellà (de la mà de Marc Cortès) amb l’objectiu d’oferir les tradicions mítiques del Principat al públic lector hispanoparlant.

DE CAPÇALERA, PERUGA

Si el 2023 l’honor de ser l’autor de capçalera de la presència andorrana a Madrid va recaure en Iñaki Rubio i l’aleshores flamant traducció de Medusa del best-seller Morts, qui us ha mort?, aquest any la responsabilitat recau en un clàssic de les nostres lletres: Joan Pergua. I és que en els darrers anys, Editorial Andorra ha apostat per la traducció de tres obres de Peruga al castellà com ho són Últim estiu a Ordino, Alcanadre i El museu de l’elefant. Per l’autor, “ser a Madrid és una gran oportunitat per a donar a conèixer l’obra, tant en català com en les traduccions al castellà, amb l’objectiu d’arribar a nous lectors, que per això escric, i tenint en compte que, malgrat ser temes locals, les emocions són universals”. Peruga considera que per acabar de donar sentit a les traduccions “cal que arribin, fer l’esforç de difusió i presentar-les, no només per posar-se’n la medalleta i dir que tinc llibres traduïts a tal llengua o a tal altra”.

La presència de Peruga a Madrid depassarà l’àmbit de la Feria, ja que Editorial Andorra ha organitzat una presentació de l’autor i la seva obra, amb èmfasi especial en Último verano en Ordino. L’acte tindrà lloc dijous 6 de juny a Libro Ideas de Príncipe Pío; sí, ja saben, una de les llibreries de la cadena que Pamela Méndez va fundar al Principat i que governa des d’Andorra. Ja ho veuen, talent andorrà colonitzant Madrid. L’endemà, Peruga signarà llibres a l’estand d’Andorra.

PRESENTACIONS A MADRID

A part de la citada presentació de l’obra de Peruga, Trotalibros ha organitzat dues presentacions en llibreries de primer ordre a la capital espanyola. El 12 de juny tindrà lloc la presentació de les quatre obres d’Elisabeth von Arnim que té al catàleg, Vera, Expiación, Todos los perros de mi vida i la novetat d’Amor, a la llibreria Amapolas en octubre. Dos dies després a Tipos Infames serà el torn de l’esmentada traducció de Frame Cuando canta el búho, que l’editor presentarà amb la traductora Patricia Antón.

CONFERÈNCIA DE LLOVERA

Enguany el tema central de la fira madrilenya és la lectura i l’esport, i en aquest sentit el 13 de juny tindrà lloc un dia dedicat a l’esport olímpic i paralímpic, amb diverses activitats, entre les quals destaca la conferència que impartirà l’andorrà Albert Llovera sobre les seves múltiples participacions en el Ral·li Dakar.

Queda clar, doncs, que el desembarcament amb motiu de la Feria no és testimonial i que editors i Govern hi han posat de la seva part perquè la presència andorrana vagi més enllà de la curiositat o l’exotisme, i sigui una porta d’entrada al país i a les seves lletres, cosa que ja es va veure l’any passat. Com diu Jan Arimany, “l’estand d’Andorra genera interès a tothom qui el veu”.