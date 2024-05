L’empenta cap a la música

Amb 17 anys, un jove David Sanz va entrar a formar part de l’orquestra de guitarres de Barcelona, acabada de crear.

A l’estiu, van participar en un festival de música que feien a Oliana, amb tot el que això suposava per als joves estudiants que es preparaven per a un concert per primera vegada. En acabar el concert, Sanz va demanar a Sergi Vicente, el director, que li escrivís alguna cosa en el programa com a recordatori, i aquest li va escriure quelcom que el va marcar: “Totes aquelles persones que lluiten per qualsevol cosa, ho aconsegueixin o no, mereixen tota la meva admiració i respecte”.

El comentari li va mostrar la perspectiva del pedagog que felicita el deixeble que treballa amb esforç, i aquell concert i d’altres que van fer en aquells anys van acabar d’empènyer el jove David d’aleshores a seguir el camí de la música, i fins avui.