Django desencadenat

Aquesta pel·lícula del 2012 a l’estil dels westerns americans ens transporta als Estats Units en el temps en què l’esclavisme estava a l’ordre del dia, poc abans de la guerra civil americana. El film, al més pur estil Tarantino, compta amb Jamie Foxx, Christopher Waltz o Leonardo di Caprio i narra la història d’un esclau negre alliberat per un caça-recompenses amb qui s’associa per rescatar la seva dona i venjar-se dels esclavistes de les plantacions de cotó. Una pel·lícula amb una dosi d’èpica i violència que et manté a l’expectativa de principi a fi.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE BARCELONA

El 19 de maig de 1929 va tenir lloc la inauguració de l’Exposició Universal de Barcelona, una fita històrica per a la ciutat. El certamen va deixar obres com el Palau Nacional, el Poble Espanyol, la Font Màgica o el Pavelló Mies van der Rohe a Montjuïc.