Telepatia o arts endevinatòries?

Oliver Vergés Andorra la Vella

L’escriptora Eva Arasa ens explica que fa anys va tenir un parell d’experiències de telepatia. “No és que endevinés cap secret inconfessable; simplement, en dues ocasions amb poc temps de diferència, vaig saber el que la persona amb qui estava no em volia dir: en un cas, el nom de la noia amb qui feia poc que havia començat a sortir –Virgínia, no Anna o Maria– i, en l’altre, el destí d’un viatge: Praga.” Cap de les dues vegades no va tenir la sensació d’estar deduint noms, només va ser deixar la ment en blanc i els noms van aparèixer. Telepatia? Arts endevinatòries?