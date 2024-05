Veure la vida com se’n va

A la llibretera de La Trenca, Haydée Vila, també la coneixem per ser una gran amant dels animals, sobretot dels gossos, que sovint l’acompanyen a la llibreria. I, justament, una de les experiències més intenses que ha viscut a la seva vida és veure com un dels seus gossos se n’anava, i que ho feia per decisió obligada d’ella i el seu marit.

Al Gol li van detectar un limfoma i la cosa es va complicar fins que un dia no va aixecar-se per menjar: havia arribat l’hora fatídica. A Vila va marcar-la profundament el fet d’haver de prendre una decisió sobre la vida del seu gos, malgrat que era evident que la situació ho requeria: “Veure com la vida se’n va, com marxa el darrer alè del seu cos, i tot això barrejat amb la pena i la tristesa per la pèrdua...”. Diu que aquesta ha estat una de les morts que ha viscut més intensament, per l’estima cap al Gol i per ser-hi present en aquell moment.