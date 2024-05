Enguany es compleix una dècada de l’estrena als cinemes d’Interstellar, de Christopher Nolan i protagonitzada per Matthew McConaughey i Anne Hathaway, un que film situa l’espècie humana en la tessitura de buscar un nou planeta on viure a causa d’un canvi climàtic que fa la Terra inhabitable. La pel·lícula mostra tot allò que sabem de l’univers, la gravetat, els forats negres i les dimensions, i situa l’amor com una de les grans passions humanes capaç de fer capgirar la vida i la presa de decisions de les persones. Una obra mestra!

EL SAQUEIG DE ROMA El 6 de maig de 1527, en el marc de la guerra que l’emperador Carles V mantenia amb França, el papat i els seus aliats italians, com Milà i Venècia, les tropes hispàniques i alemanyes van saquejar la ciutat de Roma, una victòria crucial del conflicte.