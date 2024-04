Trobada de dames

L’escriptora Ludmilla Lacueva, autora de la saga del comissari Llop, ens explica l’anècdota d’una trobada en una llibreria londinenca: “Sempre que viatjo, intento anar a llibreries emblemàtiques. És el cas de Londres, on a cada visita que hi faig vaig a la llibreria Daunt Books, a Marylebone. Era un dilluns al matí, a primera hora, i em vaig trobar remenant llibres amb la Cherie Blair, esposa de l’antic primer ministre Tony Blair”. No es van limitar a mirar-se en silenci: “la vaig saludar i em va demanar d’on era. Li vaig explicar que venia d’Andorra i em va fer preguntes sobre el país. També vam parlar d’una novel·la que just jo acabava d’escriure i que esperava poder publicar. Es tractava de L’home de la mirada clara, sobre la vida del veguer francès Charles Romeu, que veure la llum mesos després de la mà d’Editorial Andorra”.