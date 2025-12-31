2025, un any positiu per als mercats
El 2025 ha estat marcat per un procés de transició, des d’un escenari que començava a final del 2021, caracteritzat per forts repunts de la inflació, les diverses respostes dels bancs centrals amb augments de tipus i polítiques monetàries més restrictives que van tenir una incidència rellevant sobre els mercats d’actius de renda variable, fixa i d’altres. Pel que fa a la renda variable, ha estat un any certament positiu per al mercat europeu, americà i els emergents. L’episodi de l’anomenat liberation day va tenir un impacte momentani a escala global per un augment molt significatiu dels aranzels a les mans de l’administració americana, que va obrir un període d’incertesa reconduït amb rapidesa. Malgrat tot, hem pogut acabar veient rendiments de doble dígit en una part significativa dels índexs, amb el suport d’uns beneficis empresarials sòlids, fortes expectatives de l’aportació de la inversió en IA, una flexibilització global per part de gran part dels bancs centrals mundials i la relaxació de la incertesa amb relació a les tensions comercials. En els mercats de renda fixa hi ha hagut un escenari positiu, però més mixt que en la renda variable. Hem vist com en gran part dels rendiments dels bons governamentals a llarg termini s’anaven moderant a mesura que milloraven les dades en matèria d’inflació i bancs centrals com la Fed o el BCE anaven reduint el caràcter restrictiu de les seves polítiques. Malgrat això, encara hi ha certa volatilitat en aquests trams més llargs. Pel que fa als mercats de divises, el dòlar ha tingut un any de debilitació important impulsat per la política de rebaixa de tipus de la Fed.