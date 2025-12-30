Moviments de consolidació als mercats globals
Els mercats globals van tenir un comportament mixt durant la jornada d’ahir. Aquests darrers dies de l’any es van veient moviments que tendeixen més a la consolidació després d’un any amb comportaments força positius per gran part dels mercats de renda variable. A Europa, els principals índexs van evolucionar lleugerament positius, amb l’IBEX tornant a marcar màxims, arribant durant la sessió als 17.200 punts. Aquesta revalorització marcarà molt probablement el segon millor any de l’IBEX a la seva història, amb un increment de prop del 50% enguany, només superat l’any 1993, poc després de la creació. L’Eurostoxx 50, per la seva banda, marcava un increment que el mantenia bastant pla durant la sessió, continuant així lleugerament per sota dels màxims de mitjan novembre. Als Estats Units, Wall Street va mantenir la sessió amb un to lleugerament més feble, després d’haver mantingut unes jornades força positives els darrers dies. Els inversors semblen estar reduint part de risc, amb caigudes superiors a l’1% durant la sessió amb valors com Nvidia o Tesla. Malgrat tot, les correccions són lleugeres i no mostren símptomes baixistes. Pel que fa a l’Àsia, el signe va ser majoritàriament negatiu, però moderat. El Nikkei 225, per la seva banda, retrocedia un 0,44% després d’unes jornades força volàtils les darreres setmanes, que no han acabat determinant la tendència, que havia estat positiva de fins a final d’octubre. Tot i això, encara superava els 50.000 punts. Pel que fa a les matèries primeres, el preu del petroli Brent va experimentar augments per sobre del 2%.