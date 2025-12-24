Sorpresa als EUA i dubtes sobre els tipus d’interès
L’economia nord-americana va tornar a demostrar la seva solidesa dimarts. El PIB del tercer trimestre del 2025 va créixer a un ritme anualitzat del 4,3%, molt per sobre de les estimacions del 3,3% i també superant el 3,8% del trimestre anterior. Aquesta dada inesperada va marcar clarament el to de la sessió, reactivant l’economia dels Estats Units a ritmes propis del període postpandèmic i reforçant la narrativa d’una recuperació molt més robusta del que el mercat havia anticipat en els darrers mesos. Aquesta fortalesa, però, va tenir implicacions directes per a la política monetària. La Reserva Federal havia deixat oberta la porta a noves retallades de tipus a la reunió del gener, especialment després dels darrers registres moderats d’inflació. Tanmateix, el bon comportament del PIB va refredar sensiblement aquestes expectatives. Els mercats de bons van reaccionar amb caigudes de preus i, en conseqüència, amb pujades dels rendiments del Tresor nord-americà, reflectint l’ajust dels inversors a un escenari de tipus més elevats durant més temps. Paral·lelament, la confiança del consumidor als Estats Units va decebre en situar-se en 89,1 punts, per sota dels 91,7 esperats segons The Conference Board. Aquest indicador va apuntar certa prudència per part de les llars, possiblement influïda per la persistència de tipus d’interès elevats i pel cost de la vida, tot i la solidesa que continuava mostrant el creixement econòmic i el mercat laboral. A Europa, les dades van presentar un to més moderat. Espanya va mantenir un creixement del 2,8% en el tercer trimestre, en línia amb les previsions però lleugerament inferior al 2,9% del trimestre anterior, confirmant una desacceleració.