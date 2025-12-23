Un inici de setmana entre l’optimisme i la incertesa
Els mercats financers globals van experimentar moviments rellevants la jornada d’ahir. Les borses asiàtiques van experimentar pujades a l’obertura, en part impulsades pel manteniment dels tipus per part del PBOC xinès. El Nikkei es va enfilar prop d’un 1,80%, consolidant la posició per sobre dels 50.000 punts i apropant-se als màxims previs després d’uns dies de volatilitat. Per ara, el país nipó afronta un repte important en relació amb el ien, que malgrat l’augment dels tipus la setmana passada i una esperada normalització monetària, segueix depreciant-se contra la resta de divises. Aquests fets van provocar diverses declaracions d’autoritats en matèria monetària al país de possibles intervencions per aturar el carry contra el ien. Als Estats Units, Wall Street va mostrar un comportament més sòlid, sostingut pel bon to del sector tecnològic i per les expectatives que la Reserva Federal pugui avançar cap a una política monetària més acomodatícia al llarg de l’any vinent si les dades d’inflació ho permeten. Els inversors van valorar positivament un nivell d’inflació per sota de l’esperat, situant-se en el 2,7%. Aquest fet, combinat amb dades laborals reflectint cert refredament i una possible presidència de la Fed més flexible, han anat portant els inversors a creure en unes rebaixes de tipus més accelerades el 2026. Pel que fa a la renda fixa, es van veure certs repunts en els rendiments dels principals bons governamentals. Els nivells dels rendiments dels bons se situen en aquestes èpoques per sobre de la mitja dels darrers mesos en gran part dels països, tot i les reduccions durant l’any en els tipus d’interès de referència per part dels diversos bancs centrals.