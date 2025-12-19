Retallades, inflació i deute: els tres eixos del dia
Durant la jornada d’ahir es van produir moviments rellevants als mercats globals, marcats per una inflació nord-americana més moderada del que s’esperava, decisions de política monetària amb divergències a Europa i un comportament especialment destacat del sector tecnològic. Al Regne Unit, el Banc d’Anglaterra va executar la retallada de tipus prevista de 25 punts bàsics fins al 3,75%, tot i que la decisió va evidenciar una forta divisió interna, amb cinc membres a favor i quatre partidaris de mantenir els tipus en el 4%. Paral·lelament, el Banc Central Europeu va optar per la continuïtat i va mantenir els tipus d’interès en el 2,15%, refermant una estratègia prudent davant l’evolució de la inflació a la zona euro. Als Estats Units, les dades d’inflació van sorprendre positivament els mercats, ja que l’IPC anual es va situar en el 2,7%, clarament per sota de les previsions i del registre del setembre, mentre que la inflació subjacent també es va moderar fins al 2,6%. El mercat laboral va mostrar certa estabilitat, amb les sol·licituds inicials de subsidi d’atur alineades amb les estimacions, tot i que amb moviments desiguals en les renovacions, les quals van ser inferiors a les esperades. En contrast, el sector manufacturer va reflectir un deteriorament notable, amb l’índex de la Fed de Filadèlfia desplomant-se fins a -10,2 punts, fet que va apuntar una contracció significativa de l’activitat industrial al nord-est del país. Alemanya va comunicar un augment substancial de les necessitats de finançament per al 2026, amb una emissió de deute rècord destinada a cobrir més despesa militar i infraestructures.