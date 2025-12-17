L’economia global modera el seu ritme
Ahir els mercats financers globals van viure una sessió marcada per una clara divergència de tendències, condicionada per la publicació de dades macroeconòmiques que van reforçar la percepció d’una desacceleració econòmica generalitzada. Al Japó, el PMI de serveis del desembre va retrocedir lleugerament, posant de manifest una pèrdua de dinamisme del sector serveis. Als Estats Units, les dades van resultar especialment negatives i van incrementar la incertesa sobre l’estat del mercat laboral. Les nòmines no agrícoles es van contraure a l’octubre, després del creixement registrat el mes anterior, mentre que al novembre la dada va mostrar cert rebot, tot i quedar per sota del que s’esperava. Aquest comportament irregular va alimentar els dubtes sobre la solidesa de l’ocupació. Aquesta debilitat es va veure reforçada per l’augment de la taxa d’atur fins a nivells no vistos en els darrers quatre anys, així com per l’estancament de les vendes al detall. A més, els indicadors avançats d’activitat, tant del sector manufacturer com del de serveis, van quedar per sota de les expectatives, confirmant un alentiment progressiu de l’economia nord-americana. A Europa, la situació va resultar especialment delicada, sobretot a Alemanya. L’activitat industrial va continuar en contracció i el sector serveis va mostrar una clara debilitat, fet que va evidenciar un alentiment generalitzat de l’economia alemanya. Com a nota més positiva, la confiança dels inversors va millorar de manera notable, aportant cert optimisme de cara als mesos vinents. França va mostrar un comportament més resilient.