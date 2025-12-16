Indicadors dispars a escala global
A l’Àsia, els indicadors van mostrar senyals mixtes. A la Xina, la producció industrial anual va créixer un 4,8%, lleugerament per sota del previst i del mes anterior, evidenciant una recuperació encara fràgil, mentre que la taxa d’atur es va mantenir estable en el 5,1%, en línia amb el consens. A l’Índia, l’índex de preus a l’engròs va registrar una caiguda anual del 0,32%, millor del previst, apuntant una moderació de la deflació majorista i certa normalització dels preus en origen. A Europa, la producció industrial de la zona euro va avançar un 0,8% mensual a l’octubre, accelerant respecte al mes anterior, i es va situar prop de dos punts per sobre en termes interanuals. Al conjunt de la UE, la producció manufacturera també va mostrar avanços, reforçant l’escenari d’una recuperació gradual del cicle industrial europeu. A l’Amèrica del nord, els senyals també van ser dispars. Als Estats Units, l’índex manufacturer Empire State va caure fins als -3,9 punts, molt per sota de les expectatives, evidenciant un deteriorament de l’activitat manufacturera regional. Al Canadà, l’IPC mensual va avançar un 0,1%, en línia amb el previst, mantenint el discurs d’una inflació controlada i sense impacte rellevant sobre les expectatives de tipus del Banc del Canadà. En l’àmbit empresarial, la propietària de Roomba, Irobot, va anunciar la fallida, evidenciant els riscos associats a la pressió competitiva, els canvis d’hàbits de consum i models de negoci tensionats. Al mercat espanyol, Catalana Occidente va confirmar que deixarà de cotitzar el 16 de desembre, reduint l’univers d’asseguradores cotitzades. En l’àmbit geopolític, la renúncia d’Ucraïna a entrar a l’OTAN va penalitzar el sector europeu de defensa.