Una setmana marcada per la Fed
La setmana ha estat marcada per l’esperada decisió de tipus per part de la Fed. Per una banda, el FOMC va prendre la decisió del que ja descomptava el mercat de 25 punts bàsics. Aquesta decisió va comptar amb certa divisió entre les visions, en què per prudència, en ambdós sentits, es va adoptar aquesta baixada. El famós gràfic de punts que identifica com estan les posicions entre els membres del FOMC respecte de les decisions de tipus anticipaven certa moderació de cara a les baixades de l’any vinent. En la conferència de premsa, Powell va insistir en la famosa estratègia del wait and see en relació amb les futures dades d’inflació i del mercat laboral. Pel que feia a la segona dada, va anunciar que les xifres publicades fins ara en matèria laboral, molt probablement forçades pel shutdown, no eren gaire precises, i haurien de revisar-se en un sentit negatiu. Pel que fa als programes de QT i QE, no va prendre una decisió gaire decantada. Powell va avançar que la Fed compraria títols de deute a menys d’un any per valor d’uns 40.000 milions de dòlars per poder mantenir estable els venciments que es produirien en el balanç de la Fed per no tensionar les reserves ni els tipus interbancaris, però en cap cas va parlar de QE. Pel que fa als índexs, no hem vist grans moviments, ja que el canvi de tipus ja estava bastant descomptat i no hi van haver gaires sorpreses. Quant a empreses, una de les protagonistes de la setmana va ser Oracle, que va presentar uns resultats pitjors dels esperats, caient dijous prop d’un 10%. A més, els bons a llarg termini d’aquesta empresa van caure amb força per dubtes respecte de la seva solvència, situant-se en un 90% del valor inicial.