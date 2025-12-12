Europa avança amb fermesa
La sessió d’ahir va estar condicionada per l’impacte continuat de les decisions de la Reserva Federal i per la volatilitat concentrada en el sector tecnològic. Els inversors van continuar assimilant la nova retallada de 25 punts bàsics, que va situar els tipus entre el 3,50% i el 3,75%, i la represa immediata de compres de bons del Tresor. Tot i el to més acomodat, les projeccions de la Fed van apuntar un ritme de futures retallades més gradual, generant certa prudència als mercats. Oracle va centrar l’atenció després de presentar uns ingressos lleugerament inferiors al previst i caigudes notables en les vendes de programari i llicències. Malgrat aquesta feblesa, la companyia va sorprendre amb un increment extraordinari de les obligacions de rendiment pendent, impulsades per grans contractes vinculats a infraestructures d’intel·ligència artificial. El sector tecnològic en general va recollir aquestes preocupacions amb correccions en valors com Corewave, Nvidia i AMD, mentre que el Nasdaq va retrocedir. A Europa, el to va ser més constructiu, amb avenços generalitzats als principals índexs: l’Euro Stoxx 50 i el CAC 40 van repuntar prop d’un 0,85%, el FTSE 100 va sumar un 0,4%, el DAX alemany va avançar un 0,7% i l’IBEX 35 va destacar amb un increment proper al 0,8%. A l’Àsia, el comportament va ser més heterogeni, amb un Hang Seng pràcticament estable i un Nikkei que va retrocedir prop d’un 1%. En l’àmbit macroeconòmic, les sol·licituds inicials de subsidi d’atur als Estats Units van créixer fins a 236.000, el major repunt setmanal des del març del 2020, tot i que en part atribuït a efectes estacionals.