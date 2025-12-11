Jornada de prudència als mercats
La sessió d’ahir va estar marcada per diversos esdeveniments de rellevància global que van influir en el sentiment dels mercats internacionals. A Europa, Christine Lagarde va reiterar que el BCE es trobava en una posició “còmoda” amb els tipus actuals i va avançar que les noves projeccions econòmiques podrien incorporar una revisió a l’alça del creixement. Paral·lelament, el Banc del Canadà va decidir mantenir la taxa de referència en el 2,25%, en línia amb les previsions del mercat. En l’àmbit borsari, els mercats europeus van registrar una sessió d’estabilitat, amb moviments molt moderats i un to de prudència general. L’IBEX i el FTSE 100 van tancar lleugerament en positiu, mentre que el DAX i l’Euro Stoxx 50 van recular de forma marginal. A l’Àsia, el Hang Seng va destacar amb un repunt més notable, impulsat per la publicació de les dades d’inflació de la Xina. En conjunt, els inversors es van mantenir en espera de la reunió de la Reserva Federal. En l’àmbit macroeconòmic, la Xina va publicar un IPC mensual del -0,1%, per sota del previst, mentre que la inflació interanual va repuntar fins al 0,7%, el nivell més alt en 21 mesos gràcies principalment a l’encariment dels aliments. La inflació subjacent es va mantenir estable en l’1,2%, mentre que el preu a la producció va continuar en contracció amb un descens interanual del 2,2%. Als Estats Units, els inventaris de cru van disminuir en 1,8 milions de barrils, superant la caiguda esperada i corregint l’augment registrat la setmana anterior. Pel que fa als actius financers, el Bitcoin va mostrar episodis de volatilitat i va cotitzar prop dels 92.000 dòlars, en espera de les decisions de la Fed.