Tensions tecnològiques i feblesa industrial
La sessió d’ahir va estar marcada per un gir geopolític rellevant en el sector tecnològic, alhora que s’hi van registrar moviments corporatius destacats i dades macroeconòmiques de signe mixt. En l’àmbit econòmic, les publicacions del dia van oferir una lectura heterogènia. L’Australian Reserve Bank va mantenir els tipus d’interès al 3,60%, en línia amb una estratègia de prudència davant les pressions inflacionistes globals. A Europa, la balança comercial alemanya va superar lleument les previsions, però sense revertir la pèrdua generalitzada de dinamisme industrial. Als Estats Units, les ofertes de feina JOLTS van repuntar fins als 7,6 milions, mostrant un mercat laboral que continua resistent malgrat els senyals de desacceleració en altres segments de l’economia. Els mercats europeus van tancar la jornada amb un comportament desigual. Alguns índexs van aconseguir avançar lleument, com l’IBEX 35, mentre que d’altres, com el CAC 40, van recular de forma moderada, en un context de prudència generalitzada. A l’Àsia, el Hang Seng va destacar pel to més negatiu. En l’àmbit corporatiu, ThyssenKrupp va patir un fort descens proper al 8%, després de presentar els últims resultats, reflectint l’escassa confiança en la indústria manufacturera alemanya. Paral·lelament, Galp va registrar un retrocés pronunciat després de resultats decebedors en el eu projecte exploratori a Namíbia, posant de manifest els riscos operacionals associats als mercats emergents i la sensibilitat del sector energètic en un entorn de preus més moderats. En paral·lel, la Comissió Europea va anunciar l’obertura d’una investigació antimonopoli contra Alphabet.