Uns mercats expectants pel futur de les accions
Els mercats europeu i americà s’han situat en terreny majoritàriament positiu durant les diverses sessions de la setmana. Després d’una setmana anterior amb una volatilitat més elevada a mesura que s’anava ajustant el descompte dels inversors sobre una possible retallada de tipus de la Fed, aquestes darreres sessions han estat més moderades. Els tipus implícits al termini de la reunió de la Fed el dimecres vinent ja descomptaven pràcticament el 90% d’una baixada de 25 punts bàsics, fet que aquesta setmana no ha tingut tanta incidència en els mercats borsaris. Segurament, la rellevància no estarà en la molt probable retallada dels 25 punts bàsics, sinó en les eines de política monetària no convencionals del FOMC. D’una banda, serà important determinar el biaix hawkish o dovish dels mesos que venen per part de la Fed a través de l’eina del forward guidance amb les orientacions futures que ens doni Powell. Aquest biaix ens guiarà en les possibles accions abans que s’acabi aquest mandat al maig. I, d’altra banda, serà rellevant també veure com s’anirà ajustant el balanç de la Fed amb la ja anunciada fi de les mesures contractives de QT. Malgrat tot, pel que ja han anat anunciant veus assenyalades, la Fed no augmentarà de forma notable el balanç sinó que senzillament intentarà mantenir les obligacions amb què compta en l’actualitat refinançant els venciments que vagin passant i parant el motor de les reverse repo. Un altre dels actors rellevants ha estat el Japó. Durant la setmana l’índex nipó va experimentar certa volatilitat amb pujades i caigudes que en dues sessions superaven el 2% en signes oposats.