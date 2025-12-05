El bon to de la banca impulsa l’Ibex a màxims
La sessió de dimecres va ser positiva per a les borses europees, que van mantenir la tendència alcista d’inicis de desembre i que consolida un sentiment de mercat lleugerament més constructiu que en setmanes anteriors. L’Ibex-35 va tornar a liderar el continent gràcies al bon comportament del sector bancari, amb entitats com Sabadell, CaixaBank, BBVA i Santander registrant avenços sòlids i demostrant la resiliència d’un sector que es beneficia d’un entorn de tipus encara elevats. Aquest impuls, sumat a l’interès creixent dels inversors per actius cíclics i per companyies amb una elevada capacitat de generació de beneficis, va permetre al selectiu assolir de nou màxims, un dels índexs més sòlids del panorama europeu en les últimes setmanes. D’altra banda, les borses del Regne Unit i d’Alemanya es van mostrar més prudents, condicionades per les dades macroeconòmiques, per la debilitat d’alguns sectors industrials i per un sentiment inversor més contingut. Mentrestant, als EUA, les noves sol·licituds d’atur van sorprendre amb un descens inesperat, reforçant la idea que el mercat laboral continua mostrant una resistència notable. Amb tot, aquesta fortalesa conviu amb un context empresarial més tens, ja que moltes grans companyies han anunciat plans de retallades de plantilla durant l’any. En l’àmbit empresarial, Salesforce va presentar uns resultats molt sòlids, impulsats per una demanda creixent de solucions digitals i d’IA. Meta també va avançar amb força arran d’anunciar una reducció del pressupost destinat al Metavers, fet interpretat com un gir cap a projectes més rendibles. En canvi, Snowflake va decebre els inversors malgrat publicar bones xifres: les previsions de negoci es van percebre com massa prudents, cosa que va provocar vendes.