Europa consolida l’expansió en serveis i la inflació zero a Suïssa sacseja la corba de tipus
La jornada de dimecres va estar marcada per la fortalesa del sector serveis a l’eurozona, que va situar l’activitat privada en màxims dels últims tres anys i va donar al BCE marge per mantenir els tipus estables. Els PMI de serveis d’Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit van superar previsions, reforçant el lideratge del sector serveis en la recuperació europea. A escala global, les dades van descriure un creixement moderat: a Austràlia, el PIB va avançar un 2,1%; al Japó, el PMI de serveis va pujar fins als 53,2, i a Suïssa, la inflació va retrocedir fins al 0%. Als EUA, les dades van mostrar un panorama més desigual. El PMI de serveis va retrocedir fins als 54,1 punts, per sota de les previsions però encara en zona expansiva, mentre que el PMI no manufacturer de l’ISM va superar lleugerament les estimacions, tot i seguir en contracció i amb un component d’ocupació feble. Aquestes dades, combinades amb les últimes decisions estratègiques de Microsoft en matèria d’IA, van generar un to més prudent a Wall Street. Alhora, els inventaris de cru van tornar a augmentar, contradient l’esperada reducció i reforçant la percepció d’un mercat petrolier ben subministrat i amb una demanda menys tensa. Pel que fa a les matèries primeres, l’augment sostingut dels inventaris de petroli als EUA va pressionar els preus a la baixa i va consolidar una actitud més cautelosa entre els inversors del sector energètic. En paral·lel, la situació a Suïssa va afegir un altre focus d’atenció internacional: la combinació de creixement feble, apreciació del franc i inflació a zero està acostant el país a un possible retorn als tipus negatius, un escenari que es considera cada cop més probable la primera meitat del 2026.