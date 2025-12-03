El DAX lidera els avanços europeus
Les borses europees van tancar la sessió de dimarts amb un to clarament positiu, recuperant part de les pèrdues registrades a l’inici de desembre. El DAX alemany va tornar a encendre els ànims del continent amb una pujada del 0,6%, impulsat pel fort repunt de Bayer (+12%). L’Euro Stoxx 50 també va mostrar solidesa amb un increment del 0,4%, mentre que l’IBEX 35 va sumar un 0,5%. El FTSE MIB italià va avançar un 0,22% i el FTSE 100 britànic va quedar pràcticament pla amb un retrocés testimonial del –0,01%. A Espanya, el mercat laboral també va donar una alegria: l’atur es va reduir en 18.800 persones al novembre, superant àmpliament les previsions i revertint l’augment del mes anterior. En l’àmbit corporatiu, Bayer va ser protagonista destacada. Les accions van repuntar amb força després que l’administració Trump instés la Cort Suprema dels EUA a revisar el cas Roundup, que acumulava més de 67.000 demandes. D’altra banda, Netflix va intensificar el seu interès per Warner Bros Discovery, presentant una oferta en efectiu i preparant un préstec pont valorat en desenes de milers de milions de dòlars. En el sector del luxe, Prada va completar l’adquisició de Versace per 1.375 milions de dòlars. Finalment, en l’àmbit comercial, els Estats Units van anunciar una reducció dels aranzels sobre automòbils importats de Corea del Sud, passant del 25% al 15% amb efecte retroactiu. La decisió va impulsar el Kospi i les accions de Hyundai i Kia. Amb tot, els inversors mantenen el focus en la reunió de la Reserva Federal del 9 i 10 de desembre, en què els mercats assignen una probabilitat del 92% a un retall de 25 punts bàsics en els tipus d’interès.