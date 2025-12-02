Les borses europees reculen a l’inici de desembre
Les borses europees van iniciar el mes de desembre amb retrocessos generalitzats. El principal focus negatiu va ser Airbus, que va arribar a caure un 10% després de confirmar un problema industrial en els fuselatges de la família A320 que afecta prop de 6.000 aeronaus. La companyia va assegurar que les modificacions necessàries ja s’havien implementat en la majoria dels aparells afectats, i finalment va tancar la jornada amb un descens del 5,8%. En l’àmbit macroeconòmic, els PMI de novembre van reflectir un debilitament del sector industrial. Espanya i Itàlia es van mantenir en expansió, però per sota del previst, mentre França i Alemanya van continuar en contracció. En conjunt, el PMI manufacturer de la zona euro va retrocedir fins als 49,6 punts. Als Estats Units, el PMI de S&P Global va millorar, però el PMI de l’ISM va tornar a decebre amb 48,2 punts. Als mercats de matèries primeres, la plata va assolir màxims per sobre dels 58 dòlars per unça, amb una revaloració propera al 100%. En l’àmbit corporatiu, Intel va destacar després de transcendir que podria tornar a fabricar xips per Apple, amb producció prevista a partir de 2027 mitjançant tecnologia avançada. Pel que fa al mercat digital, el govern japonès estudia reduir l’impost sobre criptomonedes fins al 20%, equiparant-lo al tractament fiscal d’accions i fons. Paral·lelament, Bitcoin va iniciar desembre amb caigudes superiors al 7%. Finalment, la OPEP+ va confirmar que mantindrà els retalls de producció durant el primer trimestre de 2026, fet que va donar suport al preu del Brent, que es va situar entorn dels 63,8 dòlars per barril.