Creix l’aposta per una rebaixa de tipus de la Fed
La setmana ha estat marcada per una recuperació significativa dels mercats després de les correccions que havien dominat les sessions prèvies. Les borses internacionals, especialment les nord-americanes, van iniciar el període amb pujades destacades. Cal tenir en compte que Wall Street va operar amb menys activitat a final de setmana a causa de la festivitat del Thanksgiving, fet que habitualment redueix els volums. Tot i aquesta atonia parcial, el sentiment general va continuar sent positiu. Un dels principals motors del rebot van ser les expectatives creixents que la Reserva Federal pugui decidir una rebaixa de tipus en la reunió del desembre. Encara que no és un escenari garantit, els mercats de renda fixa ja assignaven una probabilitat superior al 90% a un recés de 25 punts bàsics. Aquesta anticipació va donar suport al comportament de les borses, malgrat que els últims indicadors del mercat laboral nord-americà no han reflectit una feblesa suficient per justificar un gir contundent de política monetària. Igualment, la inflació continuava situant-se per sobre de l’objectiu del 2%, un element que manté cert grau de prudència. La setmana també va estar marcada per l’especulació sobre qui podria succeir Jerome Powell com a president de la Reserva Federal un cop finalitzi el mandat. Aquest debat és rellevant per als inversors, ja que el perfil del successor pot influir en la velocitat i intensitat de les futures rebaixes de tipus durant el 2026. Entre els noms que van circular amb més força destaquen Kevin Hassett i el mateix secretari del Tresor, Scott Bessent. Bitcoin ha estat un dels actius més amb més rellevància durant la setmana. La criptodivisa va tenir unes sessions força positives.