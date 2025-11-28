Sessió europea de baixa volatilitat
La jornada borsària d’ahir va estar marcada per moviments continguts als mercats europeus, condicionats per la festivitat del Dia d’Acció de Gràcies als Estats Units, que va mantenir tancada Wall Street. L’absència d’inversors nord-americans va reduir notablement la volatilitat i els volums de negociació a les principals places mundials. La manca de referències macroeconòmiques rellevants i la previsió d’una sessió sense activitat als EUA van contribuir a un dia sense direcció definida. L’Euro Stoxx 50 va tancar a 5.650 punts, amb un retrocés lleu del 0,10%. En l’àmbit macroeconòmic, la confiança econòmica de la zona euro va millorar al novembre per tercer mes consecutiu, segons l’índex ESI de la Comissió Europea, que es va situar en 97 punts, el nivell més alt des del 2023. L’avanç es va explicar pel menor pessimisme en la construcció i el comerç minorista. A escala de la UE, el sentiment també va repuntar fins als 96,8 punts, màxim des del febrer. Entre les grans economies, Espanya va liderar la millora amb un ESI de 105,9 punts, seguida d’Itàlia, França i Polònia. Pel que fa als criptoactius, Bitcoin va registrar un moviment destacat de recuperació, operant entre els 91.000-92.000 dòlars i avançant gairebé un 2%, amb un guany acumulat d’un 6% la darrera setmana. Aquest rebot arriba després d’una forta correcció que havia situat el preu per sota dels 85.000 dòlars, tot i que l’actiu continua lluny dels màxims de 124.000 dòlars. En l’àmbit corporatiu, Puma va protagonitzar el moviment més destacat de la sessió amb un repunt del 18,91% a la borsa de Frankfurt. Anta Sports Products estaria valorant una possible oferta d’adquisició sobre la companyia alemanya.