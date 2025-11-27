Dades laborals als Estats Units i missatges del BCE
Als Estats Units, les sol·licituds de subsidi d’atur van sorprendre en situar-se en 216.000, el nivell més baix des de l’abril i clarament per sota de les 226.000 anticipades pel consens. Aquesta dada reforça la visió d’un mercat laboral encara resilient. Les sol·licituds contínues sí que van augmentar, fet que suggereix cert alentiment en la reincorporació laboral, però sense indicis d’un deteriorament acusat. Paral·lelament, la demanda de béns de capital duradors va avançar un 0,5% al setembre, en línia amb l’esperat, apuntant una inversió empresarial sòlida, un factor positiu per al cicle econòmic nord-americà. Les reserves de petroli cru de l’EIA van sorprendre a l’alça amb un augment de 2,774 milions de barrils, en contrast amb la reducció d’1,3 milions que anticipava el mercat i després de la caiguda de 3,426 milions de la setmana anterior. Aquest gir inesperat apunta una demanda més feble de l’esperada i exerceix una pressió a la baixa sobre els preus del cru. A la zona euro, el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, va subratllar que la institució continua oberta a alleujar algunes càrregues regulatòries sobre la banca, tot advertint que existeixen “línies vermelles” en matèria de capital i resiliència que no es traspassaran. Els debats sobre flexibilització reflecteixen la pressió regulatòria que perceben els bancs europeus, especialment després dels anuncis de desregulació als Estats Units, que podrien alterar la competitivitat global del sector financer. En paral·lel, el canceller alemany, Friederich Merz, va reclamar marcs menys estrictes per incentivar el crèdit i evitar que Europa perdi posicions.