El PIB alemany es va estancar el tercer trimestre
L’economia alemanya es va estancar entre el juliol i el setembre, segons les dades publicades per Destatis, després de la contracció del 0,2% registrada en el segon trimestre. En termes interanuals, el creixement va ser del 0,3%, un avanç modest que confirma una recuperació limitada i marcada per la feblesa del sector exterior. La presidenta de l’oficina estadística, Ruth Brand, va subratllar que la “debilitat de les exportacions va frenar l’activitat econòmica”, tot i que la formació de capital va mostrar un lleuger repunt. La comparativa europea torna a situar Alemanya per darrere d’altres grans economies de la UE. Mentre Espanya va créixer un 0,6% i França un 0,5%, Alemanya es va mantenir estancada, al mateix nivell que Itàlia i lleugerament per sota de la mitjana europea, del 0,3%. L’impacte dels aranzels nord-americans, la fortalesa de l’euro i un entorn geopolític tens compliquen les perspectives per a final d’any. En el detall del PIB, la formació bruta de capital fix va avançar un 0,3%, revertint la caiguda del trimestre anterior. En canvi, el consum final va quedar estancat: la despesa de les llars va retrocedir un 0,3%, el primer descens des del 2023, mentre que la despesa pública va créixer un 0,8%. Pel costat exterior, les exportacions van caure un 0,7% i les importacions es van mantenir sense canvis. El Bundesbank preveu un “lleuger repunt” en el quart trimestre, però adverteix que la baixa competitivitat industrial i l’impacte dels aranzels poden continuar pesant sobre la demanda externa a curt termini. Als Estats Units, les dades econòmiques van apuntar un consum més moderat. Les vendes minoristes del setembre van créixer un 0,2%, per sota de les previsions.