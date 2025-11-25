Començament de setmana amb cert optimisme
Els mercats internacionals van obrir la setmana amb cert optimisme ahir després d’una setmana de correccions intenses. La incertesa provocada per l’espera en la decisió sobre els tipus de la Reserva Federal en la pròxima reunió, al desembre, combinada amb certa por per part dels inversors sobre les valoracions de les empreses relacionades amb la tecnologia i la intel·ligència artificial, van copsar el comportament de les borses, principalment americanes, la setmana passada. Les borses europees es van situar en terreny positiu durant la jornada d’ahir, amb l’Ibex 35 de nou al capdavant. Pel que fa a les borses asiàtiques, una part significativa va tancar en positiu per una major confiança en les retallades de tipus, però l’índex japonès va caure prop d’un 2,4% a conseqüència de les especulacions sobre una possible intervenció del ien per part de les autoritats japoneses deguda la seva debilitat. En l’àmbit geopolític, augmentaven les possibilitats d’un acord o inici d’unes negociacions entre Rússia i Ucraïna sobre la fi de la guerra amb els Estats Units d’intermediaris, fet que va provocar certa caiguda dels futurs del petroli els darrers dies. L’or, per la seva banda, va semblar trobar certa resistència lleugerament lluny dels màxims, davant la moderació en les expectatives sobre les polítiques de tipus i cert enfortiment del dòlar les darreres setmanes. Malgrat tot, es determinarà en les pròximes setmanes en què Powell no tan sols indicarà quina és la darrera decisió sobre si rebaixar 25 punts bàsics, sinó que també orientarà les pròximes decisions sobre l’augment del balanç de la Fed.