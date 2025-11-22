Els PMI confirmen una zona euro de creixement lent
Els indicadors PMI del novembre van mostrar una evolució desigual a Europa, amb una indústria que continuava feble i uns serveis que mantenien el pols de l’activitat. En conjunt, els índexs van aportar poques novetats i van confirmar que l’economia de la zona euro avançava amb un ritme lent el quart trimestre. El PMI compost preliminar va recular lleugerament de 52,5 a 52,4 punts, una estabilització que va coincidir amb les previsions i que reflectia un equilibri entre la debilitat manufacturera i un lleuger repunt del sector serveis. El PMI manufacturer es va situar en 49,7 punts i el de serveis en 53,1, amb un sector terciari que continuava compensant la manca de tracció industrial. Tot i aquesta resiliència, les pressions inflacionistes es mantenien elevades, la qual cosa feia poc probable una nova retallada de tipus per part del BCE a curt termini. Al Regne Unit, tant el PMI compost com el de serveis es van situar en 50,5 punts, indicant una activitat pràcticament plana. A França, el PMI manufacturer va caure fins als 47,8 punts, tot i que el sector serveis va recuperar el terreny expansiu amb 50,8 punts. El PMI compost va repuntar fins a 49,9, un moviment que alguns analistes van atribuir a certa estabilització política després de les agitacions de les últimes setmanes. A Alemanya, el panorama va ser més feble: la indústria va retrocedir fins als 48,4 punts i els serveis van moderar el creixement fins als 52,7 punts, fent que el PMI compost alemany revertís bona part de les millores del mes anterior. Les dades van coincidir amb la compareixença de Christine Lagarde.