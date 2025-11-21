L’ocupació als EUA sorprèn, però l’atur puja
El mercat laboral dels Estats Units va ser el protagonista de la jornada en tornar al primer pla després de més de quaranta dies sense dades oficials a causa del tancament prolongat del govern federal. L’informe corresponent al setembre, inicialment previst per al 3 d’octubre, va mostrar un comportament desigual: d’una banda, la creació de 119.000 llocs de treball no agrícoles va superar àmpliament les previsions, que apuntaven poc més de 50.000 nous llocs; de l’altra, la taxa d’atur va repuntar fins al 4,4%, el nivell més elevat dels darrers quatre anys. Tot i la sorpresa positiva en l’ocupació, l’escenari general va reflectir un mercat laboral resistent però sense prou impuls per reforçar les expectatives d’una retallada de tipus per part de la Reserva Federal a la reunió del desembre. Així ho cotitzava també Wall Street a mitja sessió americana. La manca de dades durant setmanes fa que l’informe del setembre esdevingui gairebé l’única referència disponible per als responsables de política monetària, ja que el detall complet del novembre no es coneixerà fins després de la trobada de la Fed. L’augment de l’atur va respondre, en gran part, a un increment significatiu de la població activa –470.000 persones–, que va superar l’alça dels ocupats, segons l’enquesta de llars, que va registrar 251.000 nous treballadors. Paral·lelament, les sol·licituds setmanals de subsidis d’atur van descendir fins a 220.000, un senyal que les empreses continuaven retenint personal tot i la incertesa econòmica. Malgrat els anuncis de retallades en grans corporacions, els indicadors d’acomiadaments es van mantenir continguts.