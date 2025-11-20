Jornada estable a l’espera de dades macro
La inflació al Regne Unit va caure per primer cop en set mesos, oferint un cert alleujament en un context de pressions sobre els preus. L’IPC anual va avançar un 3,6% a l’octubre, per sota del 3,8% de setembre i per sobre del que anticipaven els economistes. En termes mensuals, els preus van créixer un 0,4%, en línia amb les previsions. La moderació dels costos energètics va ser clau en la desacceleració, que podria reforçar les opcions que el Banc d’Anglaterra considerés un possible retall de tipus abans de Nadal. D’altra banda, l’IPC general de la zona euro va avançar un 2,1%, en línia amb les previsions i per sota del 2,2% anterior, mostrant una moderació gradual però sostinguda. Mentrestant, la taxa subjacent es va mantenir en el 2,4%, i en termes mensuals els preus van créixer un 0,2%. Als EUA, es va conèixer que el dèficit comercial s’havia reduït significativament a l’agost, després que les importacions registressin la caiguda més intensa dels últims quatre mesos. La balança comercial es va situar en 59.600 milions de dòlars negatius, gairebé un 24% menys que al juliol. Tot i la millora puntual, el conjunt de l’any continuava mostrant un augment acumulat del 25% respecte al mateix període de 2024, fet que posava en dubte l’eficàcia dels aranzels. La publicació de les dades va arribar amb setmanes de retard per culpa del tancament del Govern federal. La sessió borsària europea va finalitzar mixta i sense grans variacions. L’Euro Stoxx 50 va avançar un tímid 0,13%, tancant en 5.540 punts. Mentrestant, a mitja sessió Wall Street es movia pràcticament pla a l’expectativa de conèixer el contingut de les actes de la Fed i l’informe de resultats de Nvidia, previst després del tancament de mercat.