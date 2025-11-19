A les portes de conèixer els resultats de Nvidia
La sessió borsària d’ahir va tornar a estar marcada per un sentiment de prudència global, amb les principals places internacionals registrant una nova jornada de correccions. L’Euro Stoxx 50 va retrocedir un gairebé un 2%, cotitzant sobre els 5.530 punts, mentre que l’S&P 500 es movia a la baixa a mitja sessió prop dels 6.630 punts. La por a una possible bombolla vinculada a la intel·ligència artificial i els dubtes creixents sobre la possibilitat que la Reserva Federal executés una última retallada de tipus abans de final d’any van continuar condicionant el comportament dels inversors. En el pla macroeconòmic, l’enquesta d’ocupació d’ADP va indicar que el mercat laboral nord-americà començava a perdre força, amb una eliminació mitjana de 2.500 llocs setmanals a l’octubre, tot i la creació de 42.000 llocs en dos mesos. A Europa, el Banc Central Europeu va ocupar el centre de les notícies monetàries després d’anunciar una lleu reducció dels requisits de capital exigits als bancs de la zona euro. En l’àmbit empresarial, Amazon i Microsoft van patir descensos després que la Unió Europea anunciés una investigació per possible abús de posició dominant en el mercat del núvol. En contrast, Roche es va disparar un 7% després d’anunciar avenços rellevants en un assaig clínic de fase III per al tractament del càncer de mama. I la resta de setmana, el mercat convergirà en dos punts clau: d’una banda, els resultats de Nvidia, previstos per avui al tancament del mercat, que són percebuts com el gran termòmetre emocional del sector tecnològic. De l’altra, la publicació de les dades oficials d’ocupació dels EUA del setembre.