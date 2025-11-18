Primera setmana amb dades macro ‘postshutdown’
El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va advertir en la compareixença d’ahir que la zona euro afrontava un conjunt creixent de riscos en un moment en què els mercats financers continuaven cotitzant molt a prop dels màxims històrics. De Guindos va identificar tres vulnerabilitats principals. Va alertar de l’auge de la intel·ligència artificial, que ha generat tant oportunitats com temors per les valoracions i les inversions massives en centres de dades, associades a grans expectatives de creixement. La segona vulnerabilitat va ser l’augment sostingut del deute públic, tant a la zona euro com als Estats Units. I, per últim, el tercer risc va recaure en la denominada banca a l’ombra, un sector poc regulat que mou milions d’euros. Els mercats de renda variable europeus van cotitzar a la baixa, amb l’Euro Stoxx 50 tancant un 0,85% avall, en 5.645 punts. En aquelles hores, Wall Street també reculava de forma moderada. En les darreres setmanes, el tancament del govern federal dels Estats Units va impedir la publicació de diverses dades econòmiques clau per orientar la política monetària i, per tant, els mercats. Aquesta falta d’informació està generant incertesa en els inversors, que fins fa poc donaven per fet una última retallada de tipus d’interès per part de la Reserva Federal abans de final d’any. Ara, però, la manca de senyals clares i l’absència d’indicadors oficials han fet créixer els dubtes sobre si la Fed podrà o voldrà executar aquesta rebaixa en el calendari previst, un tema que s’aclarirà de cara a la següent reunió de la institució, prevista per al desembre.