Lleugera millora del creixement a l’eurozona
Les dades macroeconòmiques publicades divendres van mostrar una eurozona que avança amb un ritme modest però sòlid. En el conjunt de la UE, l’activitat va repuntar un 0,2% trimestral, una dècima més que el trimestre precedent, mentre que en termes interanuals va créixer un 1,4%, confirmant una recuperació gradual. Pel que fa als preus, a Espanya, la inflació va situar-se en el 3,1% interanual, amb un increment mensual del 0,7%, en línia amb el consens. A França, es va situar en un 0,9% interanual, amb un augment mensual del 0,1%, també segons les previsions. Aquestes dades reforcen la idea d’un entorn inflacionari estabilitzat però pendent de convergir entre països amb l’objectiu del 2%. La inversió a la Xina en actius fixos va retrocedir un 1,7%, un descens profund que indica certa debilitat en el sector immobiliari i la inversió. La producció industrial anual va avançar un 4,9%, quedant per sota de les expectatives i del registre anterior, aíxi com l’acumulada de l’any, que va créixer un 6,1%, per sota de l’anterior lectura. En terreny empresarial, destaquem que Pfizer va completar l’adquisició de Metsera, una operació que podria arribar als 10.000 milions de dòlars si es compleixen objectius clínics i regulatoris. La compra, valorada inicialment en 7.300 milions i breument amenaçada per l’interès de Novo Nordisk, reforça l’estratègia de Pfizer en malalties metabòliques i cròniques. De cara a la setmana vinent, els inversors estaran pendents d’una bateria de dades rellevants, com la inflació de l’eurozona i els PMI manufacturer i de serveis tant de l’eurozona com dels EUA, que marcaran l’últim tram de l’any i ajudaran a orientar les expectatives sobre el rumb de la política monetària a banda i banda de l’Atlàntic.