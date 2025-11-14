Final del tancament històric als Estats Units
Els mercats internacionals van rebre dimecres un important alleujament institucional després que el president dels EUA, Donald Trump, signés la llei que va posar fi al tancament del govern federal, el més llarg de la història, amb una durada de 43 dies. El Congrés va aprovar el text amb 222 vots a favor i 209 en contra a la Cambra de Representants, i amb 60-40 al Senat. Aquest bloqueig prolongat havia generat disrupcions en el funcionament del país: més de 2.500 vols cancel·lats, la suspensió dels pagaments del programa alimentari SNAP, que dona suport a més de 40 milions d’americans, i pèrdues econòmiques substancials per a empreses que depenen de contractes federals. A més, el tancament va impedir la publicació de diverses dades econòmiques clau, inclosa la lectura d’inflació de l’octubre, molt esperada pels mercats ahir. L’impacte estadístic també es va traslladar a l’àmbit internacional: la taxa d’atur de l’OCDE no es va poder calcular per la manca d’informació, fet que va limitar l’avaluació global del mercat laboral. D’altra banda, el Regne Unit va publicar unes dades de creixement per sota del previst. El PIB britànic es va contraure un 0,1% al setembre, després d’estancar-se a l’agost i retrocedir al juliol. Per sectors, els serveis, el nucli de l’economia britànica, només van avançar un 0,2%, mentre que la construcció va créixer un modest 0,1%. La indústria, en canvi, va tornar a mostrar fragilitat, amb una caiguda del 0,5%, confirmant la debilitat persistent del sector manufacturer en un entorn de demanda interna feble i de pressions externes elevades. En termes interanuals, el PIB del país es va situar en l’1,3% en línia amb les previsions dels analistes.