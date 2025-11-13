La inflació alemanya s’ajusta a les expectatives
Ahir va ser una jornada de bons comportaments per als grans índexs europeus, situant-se en la gran majoria en números positius. Destacava novament l’Ibex 35 per sobre de la resta, superant els 16.600 punts i renovant màxims. Gran part d’aquest moviment va estar provocat per bons resultats en el sector financer del país, augmentant beneficis un 7,6% respecte als de l’any passat. Ahir també vam conèixer les dades d’inflació a Alemanya, que es van situar a nivell mensual i anual en un 0,3% i un 2,3%, respectivament. Aquestes dades s’ajustaven a les expectatives i situaven la inflació dins de l’objectiu d’estabilitat de preus del BCE. Pel que fa als Estats Units, els índexs es mantenien mixtos amb baixades i pujades poc significatives a mitjan jornada en espera de la darrera decisió de la cambra dels representants sobre el tancament del govern, que ja s’allarga a 42 dies. Malgrat tot, l’optimisme semblava descomptar-se amb el primer pas que feia el Senat a principi de setmana en la primera aprovació. Els mercats asiàtics i emergents seguien amb certa tendència lateral aquests darrers dies, també expectants de la política monetària als Estats Units. La incertesa en les declaracions de Powell durant la darrera conferència, on va abaixar els tipus, va generar certs dubtes sobre la hipotètica baixada al desembre i les següents del 2026. Per últim, en el plànol empresarial destaquem que Bayer va sorprendre els inversors amb uns resultats trimestrals millors del previst. El grup farmacèutic va obtenir 1.510 milions d’euros de benefici, superant les expectatives.