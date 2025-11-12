Un ‘Shutdown’ llarg, probablement finit
Les borses europees van seguir un comportament similar al de dilluns, amb pujades generalitzades en els principals índexs europeus de prop de l’1% en la seva majoria. Destacava en part el FTSE 100 britànic, que malgrat que les dades en matèria laboral fossin pitjors que les esperades, va tancar en positiu prop dels 9.880 punts. Aquest moviment podria donar-se per un canvi en les expectatives dels inversors respecte a la política monetària futura del BoE, que la setmana passada va decidir no modificar els tipus. Concretant, les dades publicades ahir al Regne Unit van mostrar una desacceleració del mercat de treball en situar la taxa d’atur del setembre en el 5%, lleugerament per sobre del 4,9% esperat i del 4,8% del mes anterior. Al mateix temps, l’ocupació va registrar una pèrdua neta trimestral de 22.000 llocs de treball, en contrast amb l’increment de 91.000 registrat anteriorment, mentre que el nombre de desocupats va créixer en 29.000 persones, molt per sobre de les 17.600 previstes. Pel que fa als ingressos mitjans dels treballadors, incloent-hi primes, aquests van augmentar un 4,8% interanual, per sota del 5% esperat, reforçant la idea que la pressió salarial s’havia moderat. Pel que fa als Estats Units, destacava la notícia sobre un acord entre republicans i una minoria de demòcrates que va desencallar una de les fases cap a la fi del tancament del govern dels Estats Units. Aquest acord haurà de passar pel Congrés. Un dels punts que van incentivar un segment dels demòcrates a desbloquejar el tancament va ser la paralització del programa d’assistència alimentícia.